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Зеленський зустрівся з новим головою ОБСЄ: про, що говорили

Зеленський зустрівся з новим головою ОБСЄ: про, що говорили

Київ • УНН

 • 31328 перегляди

Зеленський попросив нового голову ОБСЄ зосередити увагу організації на поверненні українських дітей, незаконно депортованих до росії, та подякував Мальті за проведення зустрічі щодо української формули миру.

Президент Володимир Зеленський під час зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом закликав сфокусувати увагу організації  на поверненні незаконно депортованих росією дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.  

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в нашій країні з візитом. 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до рф.  

"Зараз я спілкуюсь з вами, і  як з головою ОБСЄ, і звертаюсь до вас, як до міністра з проханням, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", – зазначив Зеленський.

Зі свого боку діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

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"Причина моєї зустрічі з вами та міністром закордонних справ, яку я мав сьогодні  - це почути, про те, що б ви хотіли, щоб зробила ОБСЄ. Ми будемо працювати, робити все, що є у наших силах, щоб задовольнити ваші запити, тому що зрештою ви ті, хто страждають від цієї війни й ви повинні визначати, яким чином ця організація може працювати для вас", - заявив діючий голова ОБСЄ.

Зеленський окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.  

"Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", – підсумував Глава держави.

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Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

"Війна росії проти дітей": Зеленська запропонувала ідеї, як повернути депортованих дітей02.02.24, 17:43 • 33225 переглядiв

Доповнення

З 1 січня 2024 року Мальта почала річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.   

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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