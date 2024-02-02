Зеленський зустрівся з новим головою ОБСЄ: про, що говорили

Президент Володимир Зеленський під час зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом закликав сфокусувати увагу організації на поверненні незаконно депортованих росією дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Республіки Мальта Ієном Боргом, який перебуває в нашій країні з візитом. - йдеться в повідомленні.

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Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до рф.

"Зараз я спілкуюсь з вами, і як з головою ОБСЄ, і звертаюсь до вас, як до міністра з проханням, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", – зазначив Зеленський.

Зі свого боку діючий голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання безпеки нашої країни є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

"Причина моєї зустрічі з вами та міністром закордонних справ, яку я мав сьогодні - це почути, про те, що б ви хотіли, щоб зробила ОБСЄ. Ми будемо працювати, робити все, що є у наших силах, щоб задовольнити ваші запити, тому що зрештою ви ті, хто страждають від цієї війни й ви повинні визначати, яким чином ця організація може працювати для вас", - заявив діючий голова ОБСЄ.

Зеленський окремо відзначив проведення на Мальті третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

"Дякую вам за проведення успішної зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", – підсумував Глава держави.

Президент передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну з візитом, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

"Війна росії проти дітей": Зеленська запропонувала ідеї, як повернути депортованих дітей

Доповнення

З 1 січня 2024 року Мальта почала річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.