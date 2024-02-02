Зеленский встретился с новым председателем ОБСЕ: о чём говорили

Президент Владимир Зеленский во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом призвал сфокусировать внимание организации на возвращении незаконно депортированных россией детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта Иеном Боргом, который находится в нашей стране с визитом. - говорится в сообщении.

Детали

Зеленский поздравил Мальту с началом председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и отметил приоритетность вопросов освобождения украинских военнопленных и возвращения на родину украинских детей, депортированных в РФ.

"Сейчас я общаюсь с вами, и как с председателем ОБСЕ, и обращаюсь к вам, как к министру с просьбой, чтобы ОБСЕ сфокусировала внимание на возвращении незаконно депортированных детей и помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть детей домой. Считаю, что это самое важное", - отметил Зеленский.

Со своей стороны действующий председатель ОБСЕ отметил солидарность с Украиной и заверил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом председательства Мальты в ОБСЕ.

"Причина моей встречи с вами и министром иностранных дел, которую я имел сегодня - это услышать, о том, что бы вы хотели, чтобы сделала ОБСЕ. Мы будем работать, делать все, что в наших силах, чтобы удовлетворить ваши запросы, потому что в конце концов вы те, кто страдает от этой войны и вы должны определять, каким образом эта организация может работать для вас", - заявил действующий председатель ОБСЕ.

Зеленский отдельно отметил проведение на Мальте третьей встречи советников по вопросам национальной безопасности и советников по внешней политике по Украинской формуле мира в октябре прошлого года.

"Благодарю вас за проведение успешной встречи советников на Мальте для обсуждения Формулы мира. Это был очень высокий уровень, во встрече приняли участие представители 66 стран. Это очень весомый результат", - подытожил Глава государства.

Президент передал приглашение Премьер-министру Мальты посетить Украину с визитом, а также принять участие в Глобальном саммите мира.

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Дополнение

С 1 января 2024 года Мальта начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после того, как россия месяцами блокировала функционирование организации и одобрение председательства Эстонии.