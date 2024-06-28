Киев • УНН
Министр Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы обсудить поддержку Украины, включая соглашение о безопасности между Киевом и Варшавой, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, разблокирование военной помощи ЕС и предоставление дополнительного оборудования для противовоздушной обороны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Дипломаты обсудили поддержку Украины, в частности соглашение по безопасности между Киевом и Варшавой. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Украины.
Детали
Мы приветствовали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Польша последовательно поддерживает членство Украины в ЕС на протяжении многих лет. Практическое начало переговоров является успехом для Украины, Польши и всей Европы
Во время встречи стороны также обсудили потенциальные пути разблокирования помощи Украине со стороны Европейского фонда мира с целью увеличения военной помощи ЕС для Вооруженных сил Украины.
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Отдельной темой встречи также стали переговоры с третьими странами о предоставлении Украине дополнительных средств противовоздушной обороны.
Также мы обсудили завершение работы над двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Польшей
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск рассчитывает, что Украина и Польша подпишут двустороннее соглашение о безопасности до июльского саммита НАТО