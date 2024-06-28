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Кулеба обговорив безпекову угоду та військову підтримку України з главою МЗС Польщі

Київ • УНН

 • 40616 перегляди

Міністр Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб обговорити підтримку України, включаючи угоду про безпеку між Києвом і Варшавою, початок переговорів про вступ України до ЄС, розблокування військової допомоги ЄС та надання додаткового обладнання для протиповітряної оборони.

Кулеба обговорив безпекову угоду та військову підтримку України з главою МЗС Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Дипломати обговорили підтримку України, зокрема безпекову угоду між Києвом та Варшавою. Про це пише УНН з посиланням на заяву МЗС України.

Деталі 

Ми привітали початок переговорів про вступ України до ЄС. Польща послідовно підтримує членство України в ЄС протягом багатьох років. Практичний початок переговорів є успіхом для України, Польщі та всієї Європи

- розповів Кулеба. 

Під час зустрічі сторони також обговорили потенційні шляхи розблокування допомоги Україні з боку Європейського фонду миру з метою збільшення військової допомоги ЄС для Збройних сил України.

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Окремою темою зустрічі також стали переговори з третіми країнами щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Також ми обговорили завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею

- підсумував Кулеба.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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