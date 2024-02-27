Кулеба: Эра нейтралитета и мира в Европе закончилась"
Киев • УНН
Агрессия России против Украины положила конец эре мира и нейтралитета в Европе, заявил министр иностранных дел Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что агрессивные действия РФ против Украины и угроза, которую Кремль представляет для Европы, означают конец эпохи мира и нейтралитета на континенте. Об этом он рассказал в собеседовании с The Irish Times, передает УНН.
Детали
Сообщая о возможности нейтралитета отдельных стран в таких условиях, Кулеба отметил, что каждая страна должна самостоятельно определять стратегию для своей безопасности.
Я считаю, что эпоха нейтралитета закончилась, так же как и эпоха мира в Европе. Эта печальная реальность является следствием действий новой реваншистской и имперской силы на востоке континента, а именно режима Путина
Руководитель дипломатии подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своих усилий. Поэтому, по его мнению, предоставление украинским военным всей необходимой поддержки является "лучшим путем обеспечения долгосрочной стабильности в Европе на данный момент".
Кулеба призвал к усилению производства вооружения в Европе, решению бюрократических проблем и направлению всех заказов на континенте на нужды европейских стран, прежде всего Украины.
Каждый снаряд, изготовленный в Европе, должен служить целям защиты Европы
Кулеба: Эра нейтралитета и мира в Европе закончилась"
Агрессия России против Украины положила конец эре мира и нейтралитета в Европе, заявил министр иностранных дел Украины.
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