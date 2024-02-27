Кулеба: Эра нейтралитета и мира в Европе закончилась"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что агрессивные действия РФ против Украины и угроза, которую Кремль представляет для Европы, означают конец эпохи мира и нейтралитета на континенте. Об этом он рассказал в собеседовании с The Irish Times, передает УНН.

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Сообщая о возможности нейтралитета отдельных стран в таких условиях, Кулеба отметил, что каждая страна должна самостоятельно определять стратегию для своей безопасности.

Я считаю, что эпоха нейтралитета закончилась, так же как и эпоха мира в Европе. Эта печальная реальность является следствием действий новой реваншистской и имперской силы на востоке континента, а именно режима Путина сказал министр.

Руководитель дипломатии подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от своих усилий. Поэтому, по его мнению, предоставление украинским военным всей необходимой поддержки является "лучшим путем обеспечения долгосрочной стабильности в Европе на данный момент".

Кулеба призвал к усилению производства вооружения в Европе, решению бюрократических проблем и направлению всех заказов на континенте на нужды европейских стран, прежде всего Украины.