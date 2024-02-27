Кулеба: Ера нейтралітету і миру в Європі закінчилася"
Київ • УНН
Агресія Росії проти України поклала край ері миру і нейтралітету в Європі, заявив міністр закордонних справ України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що агресивні дії РФ проти України та загроза, яку Кремль представляє для Європи, означають кінець епохи миру і нейтралітету на континенті. Про це він розповів у співбесіді з The Irish Times, передає УНН.
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Повідомляючи про можливість нейтралітету окремих країн у таких умовах, Кулеба відзначив, що кожна країна повинна самостійно визначати стратегію для своєї безпеки.
Я вважаю, що епоха нейтралітету закінчилася, так само як і епоха миру в Європі. Ця сумна реальність є наслідком дій нової реваншистської та імперської сили на сході континенту, а саме режиму Путіна
Керівник дипломатії підкреслив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх зусиль. Тому, на його думку, надання українським військовим всієї необхідної підтримки є "найкращим шляхом забезпечення довгострокової стабільності в Європі на даний момент".
Кулеба закликав до посилення виробництва озброєння в Європі, вирішення бюрократичних проблем і спрямування всіх замовлень на континенті на потреби європейських країн, перш за все України.
Кожен снаряд, виготовлений в Європі, має служити цілям захисту Європи