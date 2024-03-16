Кулеба - Блинкену: неспособность поддержать Украину подрывает лидерство и безопасность США

Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США. На этом наголовил глава МИД Украины Дмитрий Украины во время телефонного разговора с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает УНН.

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и выразил благодарность США за недавний пакет военной помощи, который поможет украинскому народу противостоять российской агрессии.

Глава МИД Украины отметил необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы.

Дипломаты обсудили дальнейшие пути утверждения критически необходимого пакета поддержки Украины со стороны США.

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"Мы не можем позволить россии использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны. В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы можем победить россию на поле боя. Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Стороны также обменялись мнениями относительно ожидаемых результатов Вашингтонского саммита НАТО.

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