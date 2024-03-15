Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
  •  103240 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
  •  105662 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  111656 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  104401 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  125375 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  119386 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128410 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141285 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128292 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127389 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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13 марта 2024, 09:59  •  219740 просмотра
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Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

Если Конгресс США не утвердит финансирование помощи Украине - Украина обратится к странам G7 с призывом увеличить свои взносы на ее поддержку.

Экономика •   •  10719 просмотра
Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке

При поддержке литовского правительства поврежденную в результате российских обстрелов школу в Бородянке Киевской области было восстановлено с современным учебным оборудованием, энергоэффективным зданием и уникальным автономным подземным хранилищем.

Общество •   •  12342 просмотра
Современное оборудование и уникальное бомбоубежище: Литва помогла восстановить школу в Бородянке

В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ

Пять компаний будут поставлять продовольствие Вооруженным силам Украины по 13 направлениям, охватывающим всю страну, начиная с 1 апреля по контрактам, подписанным с Государственным оператором материально-технического обеспечения (ГОТ).

Война •   •  13395 просмотра
В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ

Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики

В Минсоцполитики сообщили, что разработали механизм выплаты субсидий на аренду жилья для ВПЛ. При этом сумма субсидии будет корректироваться в зависимости от средней стоимости аренды квартир в регионе, дохода домохозяйства и размера семьи.

Общество •   •  12917 просмотра
Правительство планирует два года выплачивать переселенцам субсидии на аренду жилья - Минсоцполитики

ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник

Киберспециалисты Главного управления разведки министерства обороны Украины вызвали сбой в работе системы онлайн-голосования на выборах в России.

Война •   •  13795 просмотра
ГУР вызвало сбой работы системы онлайн-голосования на выборах в России - источник

Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

Количество погибших в результате российской ракетной атаки на Одессу возросло до 16, еще 55 человек получили ранения и были госпитализированы.

Война •   •  65075 просмотра
Ракетная атака рф на Одессу унесла жизни 16 человек, 55 получили ранения - ОВА

В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал

россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате которого погибло 14 человек, в день фейковых "президентских выборов". Это четкий сигнал о том, что россия будет продолжать вести разрушительные войны, связанные с массовыми убийствами граждан других стран, считает Подоляк.

Война •   •  56424 просмотра
В ОП отреагировали на атаку рф на Одессу: путин в день "выборов" рф посылает миру четкий сигнал

Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе

Российский ракетный удар по Одессе унес жизни 14 мирных жителей и ранил 46, что заставило посла США призвать Украину немедленно остановить российскую агрессию.

Война •   •  50742 просмотра
Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе

Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

Генеральный секретарь НАТО заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне станет "шагом вперед" для Украины, после обсуждения с президентом Финляндии поддержки Украины и подготовки к саммиту.

политика •   •  47189 просмотра
Генсек НАТО анонсировал на Вашингтонском саммите "шаг вперед" для Украины

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны

российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке, сообщает партизанское движение "АТЕШ". Кроме того, оккупанты планируют осуществлять провокации и теракты на избирательных участках на оккупированных территориях, чтобы обвинить проукраински настроенное население.

Война •   •  40043 просмотра
российские войска обстреляли избирательный участок в оккупированной Каховке - партизаны