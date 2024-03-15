Украина работает над "планом Б" на случай отсутствия помощи от США - Минфин

Если Конгресс США не утвердит финансирование помощи - Украина будет призывать страны "Группы семи" увеличить свои взносы для поддержки. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, пишет УНН.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал Марченко.

Министр финансов отметил, что поддержка со стороны США является ключевой для сотрудничества с Международным валютным фондом с целью создания коалиции доверия, которая получит поддержку в рамках G7.

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", - подчеркнул чиновник.

По его словам Украина нарабатывает другие возможности.

"Вариант Б, как мы уже указали, обращение ко всем государствам "Группы семи", если у нас не будет достаточной поддержки со стороны Штатов, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить Америку", - пояснил министр.

Он говорит, что это могут быть не только государства G7, но и страны Северной Европы, которые поддерживают Украину.

Что касается поддержки США, то в феврале Сенат США утвердил законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долларов, который включает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня.

Согласно документу, Украина получит более 60 млрд долларов, Израиль - 14 млрд долларов, а также 4,83 млрд долларов будет направлено на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, с целью сдерживания агрессии со стороны Китая.

Дополнительно, законопроект предусматривает предоставление 9,15 млрд долларов гуманитарной помощи гражданским в Газе и на Западном берегу, а также в Украине и других зонах конфликта в мире.

Для окончательного одобрения законопроекта необходимо голосование в Палате представителей, а после этого документ должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним

Белый дом выступает против предложения спикера Джонсона предоставить Украине помощь в виде кредита, утверждая, что принятый Сенатом законопроект о помощи соответствует оборонным потребностям Украины и интересам национальной безопасности США.