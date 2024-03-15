Байден назвал путина "бандитом" и призвал Конгресс поддержать финансирование для Украины

Конгресс США должен немедленно одобрить двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который предусматривает помощь Украине. И я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять владимиру путину. Об этом президент США Джо Байден заявил во время совместного со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном мероприятия в здании Капитолия, передает УНН со ссылкой на Голос Америки

Во время выступления на мероприятии, посвященном встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Джо Байден отметил, что "где бы ни происходило стремление к свободе, где бы ни был призыв к прогрессу, люди во всем мире всегда могут рассчитывать на то, что Ирландия и Соединенные Штаты будут на их стороне."

Мероприятие под названием "Обед друзей Ирландии", посвященное также Дню святого Патрика, национальному празднику Ирландии, стало поводом для новых заявлений относительно Украины.

Байден поблагодарил руководство Ирландии за помощь Украине, и подчеркнул, что "полон решимости продолжать делать наш вклад".

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"Я убежден, что подавляющее большинство ... членов Конгресса готово выполнить свою роль, и я продолжаю призывать каждого члена в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он - бандит!" - сказал Байден.

Президент США призвал представителей Конгресса "немедленно прислать" ему принятый законопроект о национальной безопасности, включающий дополнительное финансирование для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь для Газы.

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Предложение о дополнительном финансировании для Украины на более 60 миллиардов долларов прошло голосование в Сенате почти месяц назад, но лидер Палаты представителей Майкл Джонсон отказывался ставить законопроект на голосование конгрессменов.

"Законопроект предусматривает финансирование для Украины и Израиля и, возможно, не менее важную гуманитарную помощь для Газы. Они очень, очень нужны. И это посылает четкий сигнал: Америка выступает за свободу, и мы ни перед кем не склоняемся, ни перед кем в мире", - подчеркнул Байден.

В то же время спикер Майк Джонсон в своей речи во время этого мероприятия об Украине не упомянул, хотя говорил о мире в мире.

"Сейчас во многих смыслах на наших сердцах тяжело..., потому что стабильность находится под угрозой в Европе и на Ближнем Востоке, а наши союзники и друзья, такие как Израиль и Тайвань, продолжают бороться за свое право на существование. И я знаю, что все в этом зале преданы одному и тому же, мы знаем, что все мы должны отстаивать национальный суверенитет и работать ради мира", - сказал Джонсон.

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