Надо помочь Украине остановить россию сейчас: Бринк отреагировала на удар россиян по Одессе

Посол США в Украине Бриджит Бринк на фоне вражеского удара по Одессе, который унес жизни 14 человек, заявила о необходимости помочь Украине остановить россию сейчас. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Сегодня россия снова атаковала Одессу, убивая невинных мирных жителей и атакуя тех, кто первыми реагирует. Это жестокое нападение подчеркивает, что россия не прекратит своей наглой агрессии в Европе. Надо помочь Украине остановить россию сейчас. Нельзя терять ни одной минуты - написала Бринк.

Напомним

Российские войска нанесли удар по Одессе, который унес жизни 14 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма. Еще 46 получили ранения.