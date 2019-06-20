КСУ сегодня планирует продолжить заседание по конституционности роспуска Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины сегодня планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня КСУ.
"20 июня 2019 года, четверг. Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что это будет закрытая часть пленарного заседания.
Начало заседания в 10:00.
Как сообщал УНН, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.
24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Фактическое отсутствие коалиции в парламенте - основной аргумент АП во время доказательства в КСУ конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.
В то же время председатель ВР Андрей Парубий заявил, что передал КСУ документы относительно численности коалиции.
Напомним, в АП заявили, что Президент Владимир Зеленский выполнит любое решение Конституционного суда о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.