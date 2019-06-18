У Президента завірили, що Зеленський виконає будь-яке рішення КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо конституційності указу голови держави про розпуск Верховної Ради. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам в ході Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Президент України виконає будь-яке рішення Конституційного суду, тому що ми живемо в правовій державі", - зазначив Стефанчук.
При цьому він заявив, що Верховна Рада не надала на вимогу Президента всі необхідні документи щодо кількості народних депутатів у коаліції, що необхідні були АПУ для доказу її позиції.
Нагадаємо, Велика палата Конституційного Суду України планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради у вівторок, 18 червня.