У Президента заверили, что Зеленский выполнит любое решение КСУ

"Президент Украины выполнит любое решение Конституционного суда, потому что мы живем в правовом государстве", - отметил Стефанчук.



При этом он заявил, что Верховная Рада не предоставила по требованию Президента все необходимые документы по количеству народных депутатов в коалиции, которые необходимы были АПУ для доказательства ее позиции.



Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.