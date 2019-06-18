У Президента заверили, что Зеленский выполнит любое решение КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Владимир Зеленский выполнит любое решение Конституционного суда относительно конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады. Об этом заявил представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук журналистам в ходе Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Президент Украины выполнит любое решение Конституционного суда, потому что мы живем в правовом государстве", - отметил Стефанчук.
При этом он заявил, что Верховная Рада не предоставила по требованию Президента все необходимые документы по количеству народных депутатов в коалиции, которые необходимы были АПУ для доказательства ее позиции.
Напомним, Большая палата Конституционного Суда Украины планирует продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады во вторник, 18 июня.