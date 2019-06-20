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КСУ сьогодні планує продовжити засідання щодо конституційності розпуску Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Велика палата Конституційного Суду України сьогодні планує продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект порядку денного КСУ.

КСУ сьогодні планує продовжити засідання щодо конституційності розпуску Ради

"20 червня 2019 року, четвер. Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться в повідомленні.

Також, зазначається, що це буде закрита частина пленарного засідання.

Початок засідання о 10:00.

Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.

24 травня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Фактична відсутність коаліції у парламенті - основний аргумент АП під час доведення у КСУ конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.

Водночас голова ВР Андрій Парубій заявив, що передав КСУ документи щодо чисельності коаліції.

Нагадаємо, в АП заявили, що Президент Володимир Зеленський виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради.

Українські Національні Новини

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