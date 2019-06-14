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Парубій передав КСУ документи щодо чисельності коаліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Спікер Верховної Ради передав до Конституційного суду заяви народних депутатів про вихід з коаліції та інші документи, щоб довести існування коаліції. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій журналістам під час форуму, передає кореспондент УНН.

Парубій передав КСУ документи щодо чисельності коаліції

"Я передав як голова Верховної Ради України до Конституційного суду кілька важливих документів. Один з них – це документ чисельності двох фракцій. Передав і інший документ. Усі заяви, які надходили в апарат Верховної Ради про вихід народних депутатів з коаліції", - зазначив Парубій.

За його словами, Спікер підкреслив, що в КСУ передані документи тільки про вихід тих депутатів, які написали відповідні заяви.

"Як коаліція на початку свого утворення налічувала 302 народних депутати, я передав усі заяви депутатів, які писали заяви про вихід. І якщо відняти ці заяви від цифри 302, теж виходить більше, ніж 226", - додав Парубій.

Як наголосив спікер ВРУ, це підтверджує твердження, що на момент виходу з коаліції фракції "Народного фронту" коаліція існувала.

Крім того, за його словами, до коаліції входило кілька позафракційних нардепів.

На його думку, остаточне рішення щодо розпуску парламенту має ухвалити КСУ, втім, окрім існування коаліції, на користь скасування дострокових виборів говорить і активна діяльність Верховної Ради.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій не надав на прохання Конституційного суду України список народних депутатів, які входили до складу парламентської коаліції після виходу з неї "Самопомочі", Радикальної партії та ВО "Батьківщина". Про це повідомив суддя-доповідач у справі щодо визначення конституційності указу Президента щодо розпуску Верховної Ради.

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