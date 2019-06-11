У КСУ заявили, що Парубій не надав списки складу коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій не надав на прохання Конституційного суду України список народних депутатів, які входили до складу парламентської коаліції після виходу з неї "Самопомочі", Радикальної партії та ВО "Батьківщина". Про це повідомив суддя-доповідач у справі щодо визначення конституційності указу Президента щодо розпуску Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Голова Верховної Ради Андрій Парубій надав запитувані матеріали за виключенням інформації про зміни у складі коаліції у зв’язку із виходом із неї політичної партії "Самопоміч", політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" та політичної партії ВО "Батьківщина" і списки народних депутатів, які входили до складу депутатських фракцій, які входили до складу коаліції після 19 лютого 2016 року", - зазначив суддя.
За його словами, під час підготовки матеріалів справ до розгляду з метою об'єктивного розгляду справи у Конституційному суді та прийняття обґрунтованого рішення у цій справі були надіслані листи до Президента України, голови Верховної Ради України та голів депутатських фракцій, що входили до складу коаліції, з проханням висловити свої пропозиції.
Нагадаємо, раніше представник Президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявляв, що фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у КСУ конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.
Як повідомляв УНН, КСУ 11 червня почав розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Також нагадаємо, що Парубій оголосив про припинення існування коаліції.