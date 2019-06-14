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Парубий передал КСУ документы относительно численности коалиции

Киев • УНН

 • 20222 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Спикер Верховной Рады передал в Конституционный суд заявления народных депутатов о выходе из коалиции и другие документы, чтобы доказать существование коалиции. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий журналистам во время форума, передает корреспондент УНН.

Парубий передал КСУ документы относительно численности коалиции

"Я передал как председатель Верховной Рады Украины в Конституционный суд несколько важных документов. Один из них - это документ численности двух фракций. Передал и другой документ. Все заявления, которые поступали в аппарат Верховной Рады о выходе народных депутатов из коалиции", - отметил Парубий .

По его словам, Спикер подчеркнул, что в КСУ переданы документы только о выходе тех депутатов, которые написали соответствующие заявления.

"Как коалиция в начале своего образования насчитывала 302 народных депутата, я передал все заявления депутатов, которые писали заявления о выходе. И если вычесть эти заявления от цифры 302, тоже получается больше, чем 226", - добавил Парубий.

Как отметил спикер ВРУ, это подтверждает утверждение, что на момент выхода из коалиции фракции "Народного фронта" коалиция существовала.

Кроме того, по его словам, в коалицию входило несколько внефракционных нардепов.

По его мнению, окончательное решение о роспуске парламента должен принять КСУ, впрочем, кроме существования коалиции, в пользу отмены досрочных выборов говорит и активная деятельность Верховной Рады.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий не предоставил по просьбе Конституционного суда Украины список народных депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции после выхода из нее "взаимопомощи", Радикальной партии и ВО "Батькивщина". Об этом сообщил судья-докладчик по делу относительно определения конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

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