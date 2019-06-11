Крючкову продлили меру пресечения - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-руководителю компании "Энергосеть" Дмитрию Крючкову. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.
Мера пресечения Крючкову была продолжена в рамках досудебного расследования уголовного производства № 12015000000000200 от 4 апреля 2015 года.
В САП напомнили, что 17 апреля 2019 года Крючкову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (до 18 ч. 04 мин. 29 мая 2019 - ред.) с альтернативой внесения залога в размере 7,01 млн грн. Также, на Крючкова были возложены обязанности, определенные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, добавили в САП.
"Действие возложенных на подозреваемого обязанностей продлено в установленном УПК Украины порядке", - сообщили в антикоррупционной прокуратуре.
Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике с 2015 года. Детективы Бюро подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.
Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.
По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.
Самого же Крючкова СМИ и эксперты называют "человеком Суркисов".
При этом, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП".
У Холодницкого, в частности, уже трижды возвращали в НАБУ проекты подозрений фигурантам указанного дела без согласования и объяснения причин.