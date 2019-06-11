Крючкову продовжили запобіжний захід - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Солом'янський райсуд Києва продовжив міру запобіжного заходу екс-керівнику компанії "Енергомережа" Дмитру Крючкову. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
Запобіжний захід Крючкову було продовжено в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12015000000000200 від 4 квітня 2015 року.
У САП нагадали, що 17 квітня 2019 року щодо Крючкова було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 18 год. 04 хв. 29 травня 2019 року - ред.) з альтернативою внесення застави у розмірі 7,01 млн грн. Також, на Крючкова було покладено обов’язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, додали у САП.
"Дію покладених на підозрюваного обов’язків продовжено у встановленому КПК України порядку", - повідомили у антикорупційній прокуратурі.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці з 2015 року. Детективи Бюро підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів “Запоріжжяобленерго” в розмірі понад 300 млн грн.
Але мова йде не тільки про “Запоріжжяобленерго”. У НАБУ кажуть, що діяльність компанії “Енергомережа”, яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.
За даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені в результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.
Самого ж Крючкова ЗМІ та експерти називають "людиною Суркісів".
При цьому, за словами журналіста і народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі “Енергомережі” “перешкоджає глава САП”.
У Холодницького, зокрема, вже тричі повертали в НАБУ проекти підозр фігурантам вказаної справи без погодження та пояснення причин.