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Кризис с заложниками в Луцке: Украина вновь оказалась на первых полосах западных СМИ

Кризис с заложниками в Луцке: Украина вновь оказалась на первых полосах западных СМИ

Киев  •  УНН

 • 12018 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Новость о захвате автобуса с заложниками "луцким террористом" Максимом Кривошем стала одной из главных не только в украинских, но и во многих западных СМИ, передает УНН.

Так, статья с заголовком "Захват заложников заканчивается после того, как президент Украины поддержал фильм с Хоакином Фениксом" вышла в ежедневной британской газете The Guardian, где автор статьи, со ссылкой на местные СМИ, называет Кривоша активистом, борющимся за права животных.

В контексте вчерашнего захвата, в частности, видео, опубликованное накануне Президентом Зеленским, упоминается довольно часто.

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Напомним, Зеленский записал видеообращение по требованию "луцкого террориста" Максима Кривоша, который удерживал заложников в захваченном автобусе.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал на видео Зеленский.

Британский телерадиовещатель BBC назвал видео "странным", отметив при этом, что на захватчика оно подействовало, и заложники были освобождены вскоре после его публикации.

Про запись упоминают и американские телеканалы CBS и Fox News, а так же канадский CBC, которые, в свою очередь называют, Кривоша "нестабильным".

Саму операцию по штурму описывают немецкие Der Spiegel и DW, а всемирно известные новостные агентства, такие как AP, AFP и Reuters, весь день передавали новости с места событий.

Отдельный пункт в статье катарская Al Jazeera посвятила описанию "Максима Плохого", захватчику, упомянув и о "дне антисистемы".

Более того, на Wikipedia появилась статья под названием "Луцкий кризис с заложниками" с описанием событий 21 июля 2020 года в городе.

"21 июля 2020 года ситуация с заложниками произошла в Луцке, Волынская область, Украина. Мужчина по имени Максим Кривош захватил автобус БАЗ А079 и забаррикадировался в нем на Театральной площади. По мнению некоторых криминологов и СМИ, вполне вероятно, что захват автобуса был организован полицией", - сказано в статье.

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Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

Свои "требования" мужчина, захвативший заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем "Максим Плохой". Позже замглавы МВД Антон Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Вечером, около 22:00, правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живы и невредимы.

В свою очередь в результате спецоперации Максим Кривош был задержан полицией.

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