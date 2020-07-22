На Wikipedia в статье о фильме "Земляне" появился раздел о теракте в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На сайте интернет-энциклопедии Wikipedia в статье о фильме “Земляне” 2005 года появился раздел о захвате заложников в Луцке 21 июля, передает УНН.
“Террорист Максим Плохой (настоящее имя — Максим Кривошей), который захватил 21 июля 2020 в городе Луцк автобус с заложниками, среди других выдвинутых требований потребовал, чтобы действующий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост, в котором рекомендует всем к просмотру фильм „Земляне“. Владимир Зеленский выполнил требование. Однако на протяжении часа, уже после освобождения заложников, видео было удалено”, — говорится в статье.
Отметим, что “Земляне” — это документальный фильм о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или для производства одежды и пищи.
Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию “луцкого террориста” Максима Кривоша, который удерживал заложников в захваченном автобусе.
“Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем”, — сказал Зеленский.
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Напомним, у Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша , который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. СБУ сообщило о 13 заложников в Луцке, которых освободили из плена террориста.
Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.