На Wikipedia в статті про фільм “Земляни” з’явився розділ про теракт у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На сайті інтернет-енциклопедії Wikipedia у статті про фільм “Земляни” 2005 року з’явився розділ про захоплення заручників у Луцьку 21 липня, передає УНН.
“Терорист Максим Плохой (справжнє ім'я - Максим Кривош), котрий захопив 21 липня 2020 року в місті Луцьк автобус з заручниками, з-поміж інших висунутих вимог зажадав, щоб діючий президент України Володимир Зеленський опублікував пост, в якому рекомендує всім до перегляду фільм “Земляни”. Володимир Зеленський вимогу виконав. Однак протягом години, вже після звільнення заручників, відео було видалене", — йдеться в статті.
Зазначимо, що “Земляни” — це документальний фільм про проблему експлуатації тварин людьми для одомашнювання, розваг, наукових досліджень або ж для виробництва одягу і їжі.
Нагадаємо, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення на вимогу “луцького терориста” Максима Кривоша, який утримував заручників у захопленому автобусі.
“Фільм „Земляне“ 2005 року. Дивитися всім”, — сказав Зеленський.
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Нагадаємо, у Максима Кривоша, який у вівторок захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. СБУ повідомило про 13 заручників у Луцьку, яких звільнили з полону терориста.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками.