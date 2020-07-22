Криза з заручниками у Луцьку: Україна знову опинилася на перших шпальтах західних ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Новина про захоплення автобуса із заручниками "луцьким терористом" Максимом Кривошем стала однією з головних не тільки в українських, але і в багатьох західних ЗМІ, передає УНН.
Так, стаття із заголовком "Захоплення заручників закінчується після того, як президент України підтримав фільм з Хоакіном Феніксом" вийшла в щоденній британській газеті The Guardian, де автор статті, з посиланням на місцеві ЗМІ, називає Кривоша активістом, який боровся за права тварин.
У контексті вчорашнього захоплення, зокрема, відео, опубліковане напередодні Президентом Зеленським, згадується досить часто.
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Нагадаємо, Зеленський записав відеозвернення на вимогу "луцького терориста" Максима Кривоша, який утримував заручників у захопленому автобусі.
"Фільм "Земляни" 2005 року. Дивитися всім", - сказав на відео Зеленський.
Британський телерадіомовник BBC назвав відео "дивним", зазначивши при цьому, що на захоплювача воно подіяло, і заручники були звільнені незабаром після його публікації.
Про запис згадують і американські телеканали CBS і Fox News, а так же канадський CBC, які, своєю чергою називають, Кривоша "нестабільним".
Саму операцію зі штурму описують німецькі Der Spiegel і DW, а всесвітньо відомі новинні агентства, такі як AP, AFP і Reuters, весь день передавали новини з місця подій.
Окремий пункт в статті катарська Al Jazeera присвятила опису "Максима Плохого", захоплювачу, згадавши і про "день антисистеми".
Ба більше, на Wikipedia з'явилася стаття під назвою "Луцька криза з заручниками" з описом подій 21 липня 2020 року в місті.
"21 липня 2020 роки ситуація з заручниками сталася в Луцьку, Волинська область, Україна. Чоловік на ім'я Максим Кривош захопив автобус БАЗ А079 і забарикадувався в ньому на Театральній площі. На думку деяких кримінологів і ЗМІ, цілком ймовірно, що захоплення автобуса було організовано поліцією", - сказано в статті.
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Нагадаємо, 21 липня вранці в центрі Луцька чоловік з вибухівкою і зброєю захопив автобус із заручниками.
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував в Twitter і записав відповідне відеозвернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, подзвонив о 9:25 в поліцію, представився ім'ям "Максим Плохой". Пізніше заступник голови МВС Антон Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Увечері, близько 22:00, правоохоронцям нарешті вдалося звільнити всіх заручників. Вони виявилися живими та неушкодженими.
Своєю чергою в результаті спецоперації Максим Кривош був затриманий поліцією.