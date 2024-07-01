Крымского политзаключенного Абдулганиева 5 месяцев удерживают в невыносимых условиях - Омбудсман

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ЮАР сформировали правительство национального единства

В ЮАР сформировали правительство национального единства

  •  104212 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

  •  86035 просмотра
Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  109487 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  88957 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63401 просмотра
публикации
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63401 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  88957 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  228379 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  219326 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  240710 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

  •  21918 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

  •  86070 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

  •  90568 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  102410 просмотра
Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

Международный день тропиков, Всемирный день против отказа от домашних животных, День святых апостолов Петра и Павла. Что еще можно отметить 29 июня

29 июня 2024, 03:13  •  103666 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Крымского политзаключенного Абдулганиева 5 месяцев удерживают в невыносимых условиях - Омбудсман

Крымского политзаключенного Абдулганиева 5 месяцев удерживают в невыносимых условиях - Омбудсман

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 11:57  •  5067 просмотра

Read in English

Крымского политзаключенного Эскендера Абдулганиева уже 5 месяцев удерживают в штрафном изоляторе в невыносимых условиях - без вентиляции и без непригодной для питья воды.

россияне уже 5 месяцев удерживают крымского политзаключенного Эскендера Абдулганиева в невыносимых условиях в штрафном изоляторе.  Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

Детали 

По словам Омбудсмена, Эскендер жалуется на неудовлетворительные условия содержания. 

Вместо одноместной, его держат в трехместной камере. В помещении не работает вентиляция, там нечем дышать, особенно в жаркие дни. Вода непригодна для питья - ржавая и с песком

- написал Лубинец.

Он также указал, что это  уже не первое нарушение прав крымского татарина.  В ноябре прошлого года Абдулганиеву отказали в переводе из тюрьмы в колонию. Оккупационный суд не засчитал время, проведенное крымским татарином в тюрьме, и отказал в немедленном переводе.  Всего политический заключенный находится в месте несвободы более трех лет. 

Напомним 

3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд незаконно приговорил фигурантов дела "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева - к 12 годам и Арсена Абхаирова - к 13 годам.

В беларуси в СИЗО умер политзаключенный, которого обвиняли в оскорблении лукашенко11 апреля 2024, 09:30 • 24379 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
verkhovna-radaВерховная Рада
krymКрым
polshaПольша
Эксклюзив
"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
  •  26881 просмотра

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Эксклюзив
Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"
  •  53802 просмотра

Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Эксклюзив
Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт
  •  55463 просмотра

Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт
  •  51800 просмотра

Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт

Эксклюзив
Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине
  •  51185 просмотра

Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине

Эксклюзив
Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы
  •  52493 просмотра

Эксперт посоветовала украинцам, где в нынешних реалиях лучше хранить активы

Эксклюзив
Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля
  •  41174 просмотра

Неделя силы и уверенности в себе: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 июля

Эксклюзив
Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди
  •  26578 просмотра

Глава сельсовета утверждает, что "Kernel" и "Украинская молочная компания" присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой их обвиняли люди

Эксклюзив
Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  150425 просмотра

Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист

Эксклюзив
Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт
28 июня 2024, 11:35  •  138565 просмотра

Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

Популярные

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63401 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  88957 просмотра
Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

Ночью 36 беспилотников сбили над Брянской, Курской и Белгородской областями РФ

  •  109487 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

  •  86035 просмотра
В ЮАР сформировали правительство национального единства

В ЮАР сформировали правительство национального единства

  •  104212 просмотра

Публикации

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63401 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  88957 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  228379 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  219326 просмотра
Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

Большинство детективов уволится из НАБУ в ближайшее время - аудит

27 июня 2024, 10:42  •  240710 просмотра

Война

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет

  •  518 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

  •  2180 просмотра
Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще пяти пострадавших

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще пяти пострадавших

  •  2240 просмотра
В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть

В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть

  •  14029 просмотра
В ВМС предупредили российских туристов, которые едут в Крым

В ВМС предупредили российских туристов, которые едут в Крым

  •  15061 просмотра

политика

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
Эксклюзив

  •  26848 просмотра
Доллар по 46. Депутат раскрыл показатели бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Доллар по 46. Депутат раскрыл показатели бюджетной декларации на 2025-2027 годы

  •  26864 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63276 просмотра
Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2025-2027 годы: нардеп раскрыл, какой будет минимальная зарплата и прожиточный минимум

Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2025-2027 годы: нардеп раскрыл, какой будет минимальная зарплата и прожиточный минимум

  •  26466 просмотра
Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС

Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС

  •  30908 просмотра

Война

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет

В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры - горсовет

  •  518 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

  •  2180 просмотра
Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще пяти пострадавших

Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще пяти пострадавших

  •  2240 просмотра
В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть

В Одесской области сержанта разоблачили на взятке за перевод с "нуля" в тыловую часть

  •  14029 просмотра
В ВМС предупредили российских туристов, которые едут в Крым

В ВМС предупредили российских туристов, которые едут в Крым

  •  15061 просмотра

политика

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
Эксклюзив

  •  26848 просмотра
Доллар по 46. Депутат раскрыл показатели бюджетной декларации на 2025-2027 годы

Доллар по 46. Депутат раскрыл показатели бюджетной декларации на 2025-2027 годы

  •  26864 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  63276 просмотра
Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2025-2027 годы: нардеп раскрыл, какой будет минимальная зарплата и прожиточный минимум

Кабмин одобрил бюджетную декларацию на 2025-2027 годы: нардеп раскрыл, какой будет минимальная зарплата и прожиточный минимум

  •  26466 просмотра
Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС

Зеленский направил месседж Венгрии на фоне старта ее председательства в ЕС

  •  30908 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  93606 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  105096 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  121020 просмотра

Экономика

Бизнес ухудшает ожидания на фоне отключений света, высоких тарифов и дефицита кадров - НБУ

Бизнес ухудшает ожидания на фоне отключений света, высоких тарифов и дефицита кадров - НБУ

  •  1525 просмотра
Цена биткоина сегодня превысила 63 тыс. долларов

Цена биткоина сегодня превысила 63 тыс. долларов

  •  2078 просмотра
ЕС ужесточает контроль за импортом меда с ноября 2024 года

ЕС ужесточает контроль за импортом меда с ноября 2024 года

  •  3596 просмотра
Грузоперевозки по железной дороге на экспорт выросли более чем на половину - УЗ

Грузоперевозки по железной дороге на экспорт выросли более чем на половину - УЗ

  •  9970 просмотра
Турция, Болгария и Румыния начали операции по разминированию Черного моря, чтобы помочь украинскому экспорту - Bloomberg

Турция, Болгария и Румыния начали операции по разминированию Черного моря, чтобы помочь украинскому экспорту - Bloomberg

  •  13954 просмотра

Киев

Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет

Июнь в Киеве был теплее нормы и в десятке самых влажных за более чем 130 лет

  •  6268 просмотра
Кого ищут работодатели: Топ-10 самых востребованных профессий в Киеве

Кого ищут работодатели: Топ-10 самых востребованных профессий в Киеве

  •  20507 просмотра
Двое мужчин предстанут перед судом за нападение на женщину-волонтера в Киеве

Двое мужчин предстанут перед судом за нападение на женщину-волонтера в Киеве

  •  16904 просмотра
россияне вчера нанесли удар по Киеву крылатой ракетой "Искандер-К" - Воздушные силы

россияне вчера нанесли удар по Киеву крылатой ракетой "Искандер-К" - Воздушные силы

  •  26008 просмотра
В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту

В Черном море враг вывел российский ракетоноситель, но без "Калибров" на борту

  •  35675 просмотра