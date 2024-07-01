Крымского политзаключенного Абдулганиева 5 месяцев удерживают в невыносимых условиях - Омбудсман

россияне уже 5 месяцев удерживают крымского политзаключенного Эскендера Абдулганиева в невыносимых условиях в штрафном изоляторе. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По словам Омбудсмена, Эскендер жалуется на неудовлетворительные условия содержания.

Вместо одноместной, его держат в трехместной камере. В помещении не работает вентиляция, там нечем дышать, особенно в жаркие дни. Вода непригодна для питья - ржавая и с песком - написал Лубинец.

Он также указал, что это уже не первое нарушение прав крымского татарина. В ноябре прошлого года Абдулганиеву отказали в переводе из тюрьмы в колонию. Оккупационный суд не засчитал время, проведенное крымским татарином в тюрьме, и отказал в немедленном переводе. Всего политический заключенный находится в месте несвободы более трех лет.

Напомним

3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд незаконно приговорил фигурантов дела "Красногвардейской группы" Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева - к 12 годам и Арсена Абхаирова - к 13 годам.

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