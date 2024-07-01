Кримського політв'язня Абдулганієва 5 місяців утримують у нестерпних умовах - Омбудсман
Київ • УНН
Кримського політв'язня Ескендера Абдулганієва вже 5 місяців утримують у штрафному ізоляторі в нестерпних умовах - без вентиляції та без непридатної для пиття води.
росіяни вже 5 місяців утримують кримського політв'язня Ескендера Абдулганієва в нестерпних умовах в штрафному ізоляторі. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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За словами Омбудсмана, Ескендер скаржиться на незадовільні умови утримання.
Замість одномісної, його тримають у тримісній камері. У приміщенні не працює вентиляція, там немає чим дихати, особливо у спекотні дні. Вода непридатна для пиття – іржава та з піском
Він також вказав, що це вже не перше порушення прав кримського татарина. У листопаді минулого року Абдулганієву відмовили у переведенні з в'язниці до колонії. Окупаційний суд не зарахував час, проведений кримським татарином у в'язниці, і відмовив у негайному переведенні. Всього політичний в'язень перебуває у місці несвободи понад три роки.
Нагадаємо
3 листопада 2020 року Південний окружний військовий суд незаконно засудив фігурантів справи "Червоногвардійської групи" Рустема Емірусеїнова до 17 років позбавлення волі, Ескендера Абдулганієва – до 12 років та Арсена Абхаїрова – до 13.
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