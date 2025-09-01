$41.260.00
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
публикации
Эксклюзивы
Кремль усиливает информационные атаки, чтобы подорвать участие Европы в мирном процессе - анализ ISW

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Кремль активизировал информационные усилия, чтобы сдержать поддержку Украины Западом и подорвать участие Европы в мирном урегулировании. Эти действия включают обвинения европейских государств в затягивании войны и угрозы ядерным оружием.

Кремль усиливает информационные атаки, чтобы подорвать участие Европы в мирном процессе - анализ ISW

Кремль проводит многовекторные информационные усилия, направленные на сдерживание поддержки Украины Западом и подрыв участия Европы в мирном урегулировании. Об этом в аналитической сводке информирует Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Кремль в последнее время активизировал три риторические линии, направленные на влияние на принятие решений Западом в пользу Кремля: обвинения европейских государств в затягивании войны в Украине, угрозы ядерным оружием западным государствам и утверждения о неизбежности победы России в Украине.

Кремлевские чиновники, в частности пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, намекнули, что европейские государства стремятся затянуть войну в Украине, чтобы вернуть этот давний российский нарратив в западное информационное пространство для подрыва доверия США к европейским правительствам.

Специалисты говорят, что Кремль часто использует Дмитриева для защиты интересов России, в частности относительно мирного процесса в Украине и санкций, на англоязычных платформах и в СМИ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 августа в своем англоязычном аккаунте сети X раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца относительно участия Франции и Германии в усилиях США по прекращению войны в Украине.

Медведев заявил, что Мерц и Макрон "забыли уроки" Второй мировой войны, и что "все может закончиться так, как в 1945 году – (Макрона и Мерца) также могут опознать по зубам".

Медведев напоминает об американских атомных бомбах для угроз Франции и Германии за поддержку Украины в мирном процессе. Медведев также заявил, что российские достижения – это "плохие новости" для Макрона и Мерца.

Эти различные риторические линии имеют целью подкрепить недавно активизированные усилия Министерства обороны России по созданию ложного впечатления о неизбежности победы России в Украине. МО РФ попыталось использовать большие объемы данных, чтобы сделать заявления о продвижении российских войск – данные и заявления, которые, по мнению ISW, являются преувеличенными

- говорится в отчете.

Аналитики добавляют, что Кремль усиливает информационные усилия, поскольку его территориальные достижения остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.

Напомним

Российское военное руководство подает недостоверные данные об успехах на фронте, завышая территориальные достижения. Это часть информационной кампании Кремля, направленной на убеждение Запада в неизбежной победе РФ и прекращение поддержки Украины.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
