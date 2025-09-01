$41.260.00
21:30 • 11088 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 10453 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 40516 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 81414 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 94144 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 109041 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 119311 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 256570 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114779 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86351 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Актуальне
Фейкові новини
Мі-24
Мі-8
Truth Social
Financial Times

кремль посилює інформаційні атаки, щоб підірвати участь Європи в мирному процесі - аналіз ISW

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Кремль активізував інформаційні зусилля, щоб стримати підтримку України Заходом та підірвати участь Європи у мирному врегулюванні. Ці дії включають звинувачення європейських держав у затягуванні війни та погрози ядерною зброєю.

кремль посилює інформаційні атаки, щоб підірвати участь Європи в мирному процесі - аналіз ISW

кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля, спрямовані на стримування підтримки України Заходом та підрив участі Європи в мирному вреголюванні. Про це в аналітичному зведенні інформує Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, погрози ядерною зброєю західним державам і твердження про неминучість перемоги росії в Україні.

кремлівські чиновники, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри США до європейських урядів.

Фахівці кажуть, що кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв 31 серпня у своєму англомовному акаунті мережі X розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі Франції та Німеччини у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

медведєв заявив, що Мерц і Макрон "забули уроки" Другої світової війни, і що "все може закінчитися так, як у 1945 році – (Макрона та Мерца) також можуть впізнати по зубах".

медведєв нагадує про американські атомні бомби для погроз Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. медведєв також заявив, що російські досягнення – це "погані новини" для Макрона та Мерца.

Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги росії в Україні. МО рф спробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними

- йдеться у звіті.

Аналітики додають, що кремль посилює інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.

Нагадаємо

російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.

кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW27.08.25, 05:41 • 4907 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Фейкові новини
Інститут вивчення війни
Франція
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна