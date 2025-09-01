кремль посилює інформаційні атаки, щоб підірвати участь Європи в мирному процесі - аналіз ISW

кремль проводить багатовекторні інформаційні зусилля, спрямовані на стримування підтримки України Заходом та підрив участі Європи в мирному вреголюванні. Про це в аналітичному зведенні інформує Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кремль останнім часом активізував три риторичні лінії, спрямовані на вплив на прийняття рішень Заходом на користь кремля: звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, погрози ядерною зброєю західним державам і твердження про неминучість перемоги росії в Україні.

кремлівські чиновники, зокрема речник Кремля Дмитро Пєсков та генеральний директор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, натякнули, що європейські держави прагнуть затягнути війну в Україні, щоб повернути цей давній російський наратив у західний інформаційний простір для підриву довіри США до європейських урядів.

Фахівці кажуть, що кремль часто використовує Дмитрієва для захисту інтересів росії, зокрема щодо мирного процесу в Україні та санкцій, на англомовних платформах та у ЗМІ.

Заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв 31 серпня у своєму англомовному акаунті мережі X розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо участі Франції та Німеччини у зусиллях США щодо припинення війни в Україні.

медведєв заявив, що Мерц і Макрон "забули уроки" Другої світової війни, і що "все може закінчитися так, як у 1945 році – (Макрона та Мерца) також можуть впізнати по зубах".

медведєв нагадує про американські атомні бомби для погроз Франції та Німеччині за підтримку України в мирному процесі. медведєв також заявив, що російські досягнення – це "погані новини" для Макрона та Мерца.

Ці різні риторичні лінії мають на меті підкріпити нещодавно активізовані зусилля Міністерства оборони росії щодо створення хибного враження про неминучість перемоги росії в Україні. МО рф спробувало використати великі обсяги даних, щоб зробити заяви про просування російських військ – дані та заяви, які, на думку ISW, є перебільшеними - йдеться у звіті.

Аналітики додають, що кремль посилює інформаційні зусилля, оскільки його територіальні здобутки залишаються непропорційно обмеженими та повільними порівняно з високими втратами.

Нагадаємо

російське військове керівництво подає недостовірні дані про успіхи на фронті, завищуючи територіальні здобутки. Це частина інформаційної кампанії кремля, спрямованої на переконання Заходу в неминучій перемозі рф та припинення підтримки України.

кремль відкине пропозиції США та Європи щодо гарантій безпеки Україні - ISW