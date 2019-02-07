Кремль сомневается в возможности помочь режиму Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В России засомневались в продолжении режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Кремль официально поддержал после начала революции в стране. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два близких к Кремлю источники, передает УНН.
По данным издания, российские власти постепенно начинает понимать, что состояние экономики Венесуэлы лишает действующего президента Мадуро любой народной поддержки.
В частности, в России видят, что венесуэльская армия, по словам собеседников издания, пока не готова силовыми методами пойти против митингующих, потому Мадуро может потерять еще и военных.
Отмечается, что Кремль осознает, что у него осталось мало шансов повлиять на ситуацию в Венесуэле. Экономический, социальный и политический кризисы настолько сильны, что никаких финансовых возможностей исправить их Москвой уже нет. А поддержка военными невозможна из-за территориальной удаленности самой Венесуэлы от России.
“К сожалению, время не на стороне Мадуро. В ситуации обострения экономического кризиса, настроение в обществе может быстро обернуться против него”, — сказал Владимир Джабар, первый заместитель председателя комитета по международным делам в верхней палате российского парламента.
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4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.
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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро “диктаторской” и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.
Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.
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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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