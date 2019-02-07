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Кремль сумнівається у можливості допомогти режиму Мадуро

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Росії засумнівалися в продовжені режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого Кремль офіційно підтримав після початку революції в країні. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на два близьких до Кремля джерела, передає УНН.

За даними видання, російська влада поступово починає розуміти, що стан економіки Венесуели позбавляє чинного президента Мадуро будь-якої народної підтримки.

Зокрема, у Росії вбачають, що венесуельська армія, за словами співрозмовників видання, наразі не готова силовими методами піти проти мітингувальників, тому Мадуро може втратити ще й військових.

Зазначається, що Кремль усвідомлює, що у нього залишилось мало шансів вплинути на ситуацію у Венесуелі. Економічна , соціальна та політична криза настільки сильні, що ніяких фінансових спроможностей виправити їх у Москви вже немає. А підтримка військовими неможлива через територіальну віддаленість самої Венесуели від Росії.

“На жаль, час не на стороні Мадуро. У ситуації загострення економічної кризи настрій у суспільстві може швидко обернутися проти нього”, — сказав Володимир Джабар, перший заступник голови комітету з міжнародних справ у верхній палаті російського парламенту.

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4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

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