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Кредитовые переводы доминируют: как украинцы проводили платежи в 2024 году

Кредитовые переводы доминируют: как украинцы проводили платежи в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 7721 просмотра

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НБУ обнародовал данные о платежных операциях в Украине за 2024 год. Кредитовые переводы доминировали с 3,6 млрд операций внутри страны на сумму более 43 трлн грн, также осуществлено 7,1 млн международных переводов.

В 2024 году в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, которые включают кредитные и дебетовые переводы.

Об этом пишет НБУ, передает УНН.

Кредитовые переводы: лидеры среди платежных операций

Основной формой переводов в 2024 году стали кредитные переводы. Всего за год было осуществлено: 

  • 3,6 млрд операций внутри Украины на сумму более 43 триллионов гривен;
  • 5,7 млн международных переводов в Украину на сумму 69,27 млрд долларов США (в эквиваленте);
  • 1,4 млн переводов из Украины на сумму 77,06 млрд долларов США (в эквиваленте).

Наибольшее количество операций внутри страны было осуществлено физическими лицами (85,7% от всех операций), тогда как по сумме лидируют субъекты хозяйствования, которые осуществили 91,1% от общей суммы переводов.

Что касается трансграничных операций, больше всего средств поступило в Украину из Европейского Союза (44,97%), Швейцарии (21,71%) и США (11,88%).

При этом 94,1% от суммы международных переводов в пользу украинских предприятий были связаны с внешнеэкономической деятельностью.

Статистика для бизнеса

Среди трансграничных операций из Украины наибольший объем был осуществлен бизнесом, особенно для международных торговых операций (экспорт/импорт), что составило 99,8% от общей суммы таких переводов.

Что меняется благодаря новой отчетности? С 2023 года Национальный банк Украины начал публиковать данные об использовании кредитных переводов и дебетов, что позволяет лучше оценивать объемы платежных операций.

Эта отчетность соответствует международным стандартам Европейского центрального банка и других ведущих финансовых учреждений.

Однако, поскольку сбор данных начался только в 2023 году, сравнить эти результаты с предыдущими годами будет возможно только в середине 2025 года.

Напомним,

НБУ объяснил, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
shveitsariyaШвейцария
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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