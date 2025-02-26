Кредитовые переводы доминируют: как украинцы проводили платежи в 2024 году
Киев • УНН
НБУ обнародовал данные о платежных операциях в Украине за 2024 год. Кредитовые переводы доминировали с 3,6 млрд операций внутри страны на сумму более 43 трлн грн, также осуществлено 7,1 млн международных переводов.
В 2024 году в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, которые включают кредитные и дебетовые переводы.
Об этом пишет НБУ, передает УНН.
Кредитовые переводы: лидеры среди платежных операций
Основной формой переводов в 2024 году стали кредитные переводы. Всего за год было осуществлено:
- 3,6 млрд операций внутри Украины на сумму более 43 триллионов гривен;
- 5,7 млн международных переводов в Украину на сумму 69,27 млрд долларов США (в эквиваленте);
- 1,4 млн переводов из Украины на сумму 77,06 млрд долларов США (в эквиваленте).
Наибольшее количество операций внутри страны было осуществлено физическими лицами (85,7% от всех операций), тогда как по сумме лидируют субъекты хозяйствования, которые осуществили 91,1% от общей суммы переводов.
Что касается трансграничных операций, больше всего средств поступило в Украину из Европейского Союза (44,97%), Швейцарии (21,71%) и США (11,88%).
При этом 94,1% от суммы международных переводов в пользу украинских предприятий были связаны с внешнеэкономической деятельностью.
Статистика для бизнеса
Среди трансграничных операций из Украины наибольший объем был осуществлен бизнесом, особенно для международных торговых операций (экспорт/импорт), что составило 99,8% от общей суммы таких переводов.
Что меняется благодаря новой отчетности? С 2023 года Национальный банк Украины начал публиковать данные об использовании кредитных переводов и дебетов, что позволяет лучше оценивать объемы платежных операций.
Эта отчетность соответствует международным стандартам Европейского центрального банка и других ведущих финансовых учреждений.
Однако, поскольку сбор данных начался только в 2023 году, сравнить эти результаты с предыдущими годами будет возможно только в середине 2025 года.
Напомним,
НБУ объяснил, что изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране.