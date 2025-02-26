Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році

У 2024 році в Україні було здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, які включають кредитові та дебетові перекази.

Про це пише НБУ, передає УНН.

Кредитові перекази: лідери серед платіжних операцій

Основною формою переказів у 2024 році стали кредитові перекази. Всього за рік було здійснено:

3,6 млрд операцій всередині України на суму понад 43 трильйони гривень;

5,7 млн міжнародних переказів в Україну на суму 69,27 млрд доларів США (в еквіваленті);

1,4 млн переказів з України на суму 77,06 млрд доларів США (в еквіваленті).

Найбільша кількість операцій всередині країни була здійснена фізичними особами (85,7% від усіх операцій), тоді як за сумою лідирують суб’єкти господарювання, які здійснили 91,1% від загальної суми переказів.

Щодо транскордонних операцій, найбільше коштів надійшло в Україну з Європейського Союзу (44,97%), Швейцарії (21,71%) та США (11,88%).

При цьому 94,1% від суми міжнародних переказів на користь українських підприємств були пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю.

Статистика для бізнесу

Серед транскордонних операцій з України найбільший обсяг був здійснений бізнесом, особливо для міжнародних торгових операцій (експорт/імпорт), що склало 99,8% від загальної суми таких переказів.

Що змінюється завдяки новій звітності?З 2023 року Національний банк України почав публікувати дані про використання кредитових переказів та дебетів, що дозволяє краще оцінювати обсяги платіжних операцій.

Ця звітність відповідає міжнародним стандартам Європейського центрального банку та інших провідних фінансових установ.

Однак, оскільки збір даних розпочався лише в 2023 році, порівняти ці результати з попередніми роками буде можливо лише в середині 2025 року.

Нагадаємо

НБУ пояснив, що зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні.