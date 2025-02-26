Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 5347 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51635 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94538 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116647 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107714 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151163 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120442 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136058 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134029 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127729 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

27 лютого, 11:36 • 22959 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121278 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 54303 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 45673 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 27124 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116649 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121279 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151165 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 193998 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124053 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126194 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155843 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136235 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143690 перегляди
Актуальне
Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році

Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році

Київ  •  УНН

 • 20765 перегляди

Read in English

НБУ оприлюднив дані про платіжні операції в Україні за 2024 рік. Кредитові перекази домінували з 3,6 млрд операцій всередині країни на суму понад 43 трлн грн, також здійснено 7,1 млн міжнародних переказів.

У 2024 році в Україні було здійснено понад 3,6 млрд платіжних операцій, які включають кредитові та дебетові перекази.

Про це пише НБУ, передає УНН.

Кредитові перекази: лідери серед платіжних операцій

Основною формою переказів у 2024 році стали кредитові перекази. Всього за рік було здійснено: 

  • 3,6 млрд операцій всередині України на суму понад 43 трильйони гривень;
    • 5,7 млн міжнародних переказів в Україну на суму 69,27 млрд доларів США (в еквіваленті);
      • 1,4 млн переказів з України на суму 77,06 млрд доларів США (в еквіваленті).

        Найбільша кількість операцій всередині країни була здійснена фізичними особами (85,7% від усіх операцій), тоді як за сумою лідирують суб’єкти господарювання, які здійснили 91,1% від загальної суми переказів.

        Щодо транскордонних операцій, найбільше коштів надійшло в Україну з Європейського Союзу (44,97%), Швейцарії (21,71%) та США (11,88%).

        При цьому 94,1% від суми міжнародних переказів на користь українських підприємств були пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю.

        Статистика для бізнесу

        Серед транскордонних операцій з України найбільший обсяг був здійснений бізнесом, особливо для міжнародних торгових операцій (експорт/імпорт), що склало 99,8% від загальної суми таких переказів.

        Що змінюється завдяки новій звітності?З 2023 року Національний банк України почав публікувати дані про використання кредитових переказів та дебетів, що дозволяє краще оцінювати обсяги платіжних операцій.

        Ця звітність відповідає міжнародним стандартам Європейського центрального банку та інших провідних фінансових установ.

        Однак, оскільки збір даних розпочався лише в 2023 році, порівняти ці результати з попередніми роками буде можливо лише в середині 2025 року.

        Нагадаємо

        НБУ пояснив, що зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні. 

        Юлія Гаврилюк

        Юлія Гаврилюк

        Економіка
        natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
        shveitsariiaШвейцарія
        yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
        spolucheni-shtatyСполучені Штати
        ukrainaУкраїна

        Звернутися з питань розміщення реклами

        Кредитові перекази домінують: як українці проводили платежі у 2024 році | УНН