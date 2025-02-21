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05:23 • 6615 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121237 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181974 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146440 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138146 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117009 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107748 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102965 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141138 перегляди

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НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти

НБУ пояснив, чому зміна курсу гривні не вирішить проблему дефіциту валюти

Київ • УНН

 • 26522 перегляди

Національний банк України пояснив неефективність зміни курсу гривні для вирішення структурного дефіциту валюти. Основними причинами є зростання бюджетних видатків через війну та високі потреби в імпорті.

Зміна курсу гривні не здатна усунути структурний дефіцит валюти в країні. Про це повідомляє НБУ, пише УНН.

Чи може зміна курсу гривні прибрати проблему зі структурним дефіцитом валюти? За поточних умов – ні. Тому НБУ обрав курсовий режим, який дає змогу валютному ринку нормально працювати в таких умовах 

- йдеться у повідомленні.

Як зазначають в НБУ, перша цьому причина – більш ніж дворазове зростання бюджетних видатків через війну. 

А друга – суттєві потреби країни в імпорті через руйнування виробництв та оборонні закупівлі. 

Курс не може вирішити виклики бюджету. Що ж стосується експорту та імпорту, то вплив зміни курсу на стимулювання першого та дестимулювання другого суттєво послабився 

- зазначається у дописі.

Зокрема, як повідомляється, основу експорту і надалі формують сировинні товари, насамперед продовольчі, тому частка експорту, на яку зміна курсу впливає суттєво, залишилася низькою. Задля збільшення експорту, потрібне передусім відновлення виробничого потенціалу та зменшення безпекових ризиків. 

Водночас, ситуація з імпортом наразі змінилася.

Та частка імпорту, що сильно залежить від зміни курсу, скоротилася в 1,5 раза, а нееластичного імпорту – зросла в 1,7 раза. Імпорт є значним як через оборонні закупівлі, так і через те, що багато товарів та послуг, потрібних для виробництва, сьогодні імпортують. Це – енергетичні товари, добрива, транспортні послуги (зокрема робота морського коридору). До того ж через масштабну міграцію суттєво зросли витрати українців за кордоном 

- пише НБУ.

Курс валют на 21 лютого: гривня знову девальвувала21.02.25, 08:53 • 23642 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
ukrainaУкраїна

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