НБУ объяснил, почему изменение курса гривны не решит проблему дефицита валюты

Изменение курса гривны не способно устранить структурный дефицит валюты в стране. Об этом сообщает НБУ, пишет УНН.

Может ли изменение курса гривны убрать проблему со структурным дефицитом валюты? В текущих условиях - нет. Поэтому НБУ выбрал курсовой режим, который позволяет валютному рынку нормально работать в таких условиях

Как отмечают в НБУ, первая этому причина - более чем двукратный рост бюджетных расходов из-за войны.

А вторая - существенные потребности страны в импорте из-за разрушения производств и оборонных закупок.

Курс не может решить вызовы бюджета. Что же касается экспорта и импорта, то влияние изменения курса на стимулирование первого и дестимулирование второго существенно ослабло

В частности, как сообщается, основу экспорта и в дальнейшем формируют сырьевые товары, прежде всего продовольственные, поэтому доля экспорта, на которую изменение курса влияет существенно, осталась низкой. Для увеличения экспорта, нужно прежде всего восстановление производственного потенциала и уменьшение рисков безопасности.

В то же время, ситуация с импортом сейчас изменилась.

И доля импорта, сильно зависящего от изменения курса, сократилась в 1,5 раза, а неэластичного импорта - выросла в 1,7 раза. Импорт является значительным как из-за оборонных закупок, так и из-за того, что многие товары и услуги, необходимые для производства, сегодня импортируют. Это - энергетические товары, удобрения, транспортные услуги (в частности работа морского коридора). К тому же из-за масштабной миграции существенно выросли расходы украинцев за рубежом