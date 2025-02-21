Курс валют на 21 февраля: гривна снова девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что на 5 копеек больше предыдущего. Курс евро установлен на уровне 43,55 грн/евро.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,73. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,55 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:40:
- Доллар можно купить за 42,00, а продать за 41,50 грн в банках. Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,35 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 41,71-41,77 грн, а евро - по 43,75-43,92 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,59-41,62 грн/долл. для доллара и 43,45-43,47 грн/евро для евро.
Дополнение
В четверг сообщалось, что Нацбанк устанавливал на 20 февраля официальный курс гривны на уровне 41,6814 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек.
Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный13.02.25, 20:01 • 44213 просмотров