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04:30 • 64815 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

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Курс валют на 21 февраля: гривна снова девальвировала

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что на 5 копеек больше предыдущего. Курс евро установлен на уровне 43,55 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7316 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,73. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,55 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:40:

  • Доллар можно купить за 42,00, а продать за 41,50 грн в банках. Евро можно купить за 43,95 грн, а продать за 43,35 грн в банках.
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,71-41,77 грн, а евро - по 43,75-43,92 грн.
  • На межбанке курсы составляют соответственно 41,59-41,62 грн/долл. для доллара и 43,45-43,47 грн/евро для евро.

Дополнение

В четверг сообщалось, что Нацбанк устанавливал на 20 февраля официальный курс гривны на уровне 41,6814 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек.

Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный13.02.25, 20:01 • 44213 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
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