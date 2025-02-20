Курс валют на 20 лютого: гривня девальвувала
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс 41,68 грн за долар, що на 11 копійок більше попереднього. Євро встановлено на рівні 43,47 грн, а на міжбанку долар торгується по 41,71-41,74 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6814 грн/дол., що девальвувало гривню на 11 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,68 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,47 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:45:
- Долар можна купити за 41,95, а продати за 41,40 грн у банках. Євро можна купити за 43,90 грн, а продати за 43,30 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,85-41,90 грн, а євро - за 43,70-43,90 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 41,71-41,74 грн/дол. для долара та 43,53-43,54 грн/євро для євро.
Доповнення
Голова НБУ Андрій Пишний стверджує, що на столі поки немає рішення про зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро, але це питання перспективи.
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