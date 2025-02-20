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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
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Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

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Курс валют на 20 февраля: гривна девальвировала

Киев  •  УНН

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Национальный банк Украины установил официальный курс 41,68 грн за доллар, что на 11 копеек больше предыдущего. Евро установлен на уровне 43,47 грн, а на межбанке доллар торгуется по 41,71-41,74 грн.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6814 грн/долл., что девальвировало гривну на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,68 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,47 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:45:

  • Доллар можно купить за 41,95, а продать за 41,40 грн в банках. Евро можно купить за 43,90 грн, а продать за 43,30 грн в банках.
    • В обменниках доллар торгуется по курсу 41,85-41,90 грн, а евро - по 43,70-43,90 грн.
      • На межбанке курсы составляют соответственно 41,71-41,74 грн/долл. для доллара и 43,53-43,54 грн/евро для евро.

        Дополнение

        Глава НБУ Андрей Пышный утверждает, что на столе пока нет решения о смене курсообразующей валюты с доллара на евро, но это вопрос перспективы.

        Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF20.02.25, 08:35 • 49351 просмотр

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Экономика
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