Курс валют на 21 лютого: гривня знову девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7316 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,73 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,55 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:40:

Долар можна купити за 42,00 грн, а продати за 41,50 грн у банках. Євро можна купити за 43,95 грн, а продати за 43,35 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 41,71-41,77 грн, а євро - за 43,75-43,92 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 41,59-41,62 грн/дол. для долара та 43,45-43,47 грн/євро для євро.

Доповнення

У четвер повідомлялося, що Нацбанк встановлював на 20 лютого офіційний курс гривні на рівні 41,6814 грн/дол., що девальвувало гривню на 11 копійки.

Наразі Україна не готова "привʼязувати" гривню до євро - Пишний