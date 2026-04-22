Кредит ЕС Украине может быть выделен в течение 24 часов - Берлин

Кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро может быть выделен в течение 24 часов, заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, пишет УНН со ссылкой на n-tv.

"Мы приветствуем это решение", - прокомментировал он решение, принятое послами ЕС. Теперь, как указано, требуется единогласное внесение поправок в многолетний бюджет ЕС (MFF). Комитет постоянных представителей в Брюсселе инициировал необходимую процедуру для этого.

При условии, что Венгрия не будет возражать против письменной процедуры, поправка к дедлайну возможна. Это 24 часа. Тогда 90 миллиардов евро может быть выделено – отметил Корнелиус.

Кипрское председательство в Европейском Союзе подтвердило, что послы ЕС дали предварительное одобрение кредита в размере 90 млрд евро для Украины, формальная процедура завершится в четверг, 23 апреля.