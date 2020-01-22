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Страны мира вводят защитные меры безопасности по предотвращению распространения китайского коронавируса

Киев • УНН

 • 19301 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Ряд стран мира ввели дополнительные меры безопасности в аэропортах и на границах для борьбы с распространением коронавируса, сообщает УНН.

Страны мира вводят защитные меры безопасности по предотвращению распространения китайского коронавируса

В ряде стран мира ввели дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса в мире. В частности, меры безопасности ввели в Сингапуре, Турции, Таиланде, России, Великобритании, США, Японии, Гонконге, Австралии, Южной Кореи, Индии и других странах.

"Власти Сингапура в среду начала обследования всех пассажиров, прибывших рейсами из Китая, таким образом государство усиливает меры борьбы с передачей коронавируса, что приобретает быстрое распространение", - сообщили в Reuters.

Также в Reuters отметили, что Турция использует тепловизоры, чтобы отслеживать распространение коронавируса. Кроме того, в аэропорту Стамбула имеют опыт транспортировки пациента с подозрением на вирус в карантинный кабинет и больницы через специальную скорую помощь.

Сообщается, что обследование туристов в аэропортах осуществляют и в Таиланде. Там ищут пассажиров с высокой температурой, кашлем, головной болью и затрудненным дыханием.

Соответствующие мероприятия проводятся и в России.

"Роспотребнадзор заявил, что усилил свой санитарный и карантинный контроль во всех пунктах въезда в страну, из-за беспокойства по распространению коронавируса в Китае", - сообщили в Reuters.

Указано, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не посещать китайскую провинцию Хубэй и город Ухань.

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По данным NYT, в крупных аэропортах США также планируют расширить меры безопасности. В частности, планируется обследовать туристов на наличие инфекции в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты и Чикаго. Там обследовать туристов, прибывших из Ухань. Пассажирам, которые планировали прилететь из Уханя в другие города - выдадут новые билеты в один из этих пяти аэропортов, где они будут проходить проверку.

Для этого из Центра контроля и профилактики заболеваний выделили дополнительно более 100 медицинских работников, работающих в аэропортах.

Также Reuters сообщает, что меры по защите ввели в Великобритании. Британский аэропорт Хитроу вводит отдельные зоны для пассажиров, путешествующих с Уханя.

"Премьер-министр (Японии, - ред.) Синдзо Абэ поручил правительственным министрам усилить меры по карантину и следить за пациентами, в то время как среди различных министерств в правительстве устанавливается "горячая линия", - сообщили в CNN.

Также в CNN сообщили о том, что в Гонконге кроме заполнения форм о состояния здоровья и проверки температуры у пассажиров на вокзалах и в международном аэропорту Гонконга, проводят дезинфекцию поездов и самолетов, прибывших из Уханя.

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По данным Reuters, в Южной Корее из-за вируса перенесли запуск нового маршрута в Ухане. Компания T'way Air имела ввести свой новый рейс, который должен осуществляться дважды в неделю, но отменила свои планы из-за вспышки болезни.

"Сейчас Министерство здравоохранения Австралии работает над внедрением дополнительных мероприятий по управлению за распространением коронавируса. Они включают дополнительные меры на границах, особенно в отношении трех недельных прямых рейсов из Уханя в Сидней", - сообщили в CNN.

The Guardian сообщает об измерении температуры у пассажиров семи аэропортов. Тепловой скрининг начнется в Ченнаи, Бангалоре, Хайдарабаде и Кочине, а также продолжится в Дели, Мумбаи и Колкате, где уже измеряли температуру у туристов.

Кроме того, сообщается о том, что в Бангладеш руководителям аэропортов приказали начать проверку пассажиров, прибывших из Китая. Их проверяют на наличие лихорадки, кашля, затрудненного дыхания и ангины.

Также The Guardian отмечает, что так же проверяют на наличие вируса в Италии. Людей, подозреваемых на инфекцию, будут отправлять на карантин в инфекционную больницу в Риме. Также в аэропорту развешаны плакаты, которые советуют туристам перенести визит в Ухане, и отказаться от контактов с животными и сырым мясом.

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"Нигерия, ведущий торговый партнер Китая в Африке, попросила, чтобы путешественники с Уханя сообщили в медицинское учреждение, если они чувствуют себя плохо, а органы здравоохранения в пунктах пропуска должны сообщать о случаях коронавируса", - сообщили в The Guardian.

Мероприятия по безопасности вводят и в аэропортах Малайзии и Индонезии. В Филиппинах проверяют всех пассажиров в морских портах и аэропортах, а тех, кто имеет горячку, опрашивают, или они ездили в Ухань.

"Профессор Калум Сэмпл, специалист из области медицины вспышек в детской больнице Alder Hey, заявил, что выявить симптомы у пассажиров, которые были зараженные вирусом, может быть трудно, поскольку для появления симптомов требуется около пяти дней, в этот начальный период кто-то может показаться абсолютно здоровым", - добавили в ВВС.

Напомним, украинские пограничники также подтвердили, что их проинформировали о китайском короновирусе.

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