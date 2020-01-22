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Країни світу вводять захисні заходи безпеки із запобігання поширенню китайського коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Низка країн світу ввела додаткові заходи з безпеки в аеропортах та на кордонах для боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє УНН.

Країни світу вводять захисні заходи безпеки із запобігання поширенню китайського коронавірусу

У низці країн світу ввели додаткові заходи з безпеки, щоб запобігти поширенню нового коронавірусу у світі. Зокрема, заходи безпеки ввели в Сінгапурі, Туреччині, Таїланді, Росії, Великій Британії, США, Японії, Гонконзі, Австралії, Південній Кореї, Індії та інших країнах.

"Влада Сінгапуру в середу розпочала обстеження всіх пасажирів, які прибули рейсами з Китаю, таким чином держава посилює заходи боротьби з передачею коронавірусу, що набуває швидкого поширення", - повідомили в Reuters.

Також в Reuters зазначили, що Туреччина використовує тепловізори, щоб відслідковувати поширення коронавірусу. Окрім того, в аеропорту Стамбула мають досвід транспортування пацієнта з підозрою на вірус до карантинного кабінету та лікарні через спеціальну швидку допомогу.

Повідомляється, що обстеження туристів в аеропортах здійснюють і в Таїланді. Там шукають пасажирів з високою температурою, кашлем, головним болем і ускладненим диханням.

Відповідні заходи проводять і в Росії.

"Росспоживнагляд заявив, що посилив свій санітарний та карантинний контроль у всіх пунктах в’їзду в країну, через занепокоєння щодо поширення коронавірусу в Китаї", - повідомили в Reuters.

Вказано, що Росспоживнагляд рекомендує росіянам не відвідувати китайську провінцію Хубей та місто Ухань.

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За даними NYT, в великих аеропортах США також планують розширити заходи з безпеки. Зокрема, планують обстежувати туристів на наявність інфекції в аеропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланти та Чикаго. Там обстежуватимуть туристів, які прибули з Уханю. Пасажирам, які планували прилетіти з Уханю до інших міст – видадуть нові квитки до одного з цих п’яти аеропортів, де вони будуть проходити перевірку.

Для цього з Центру контролю та профілактики захворювань виділили додатково понад 100 медичних працівників, які працюють в аеропортах.

Також Reuters повідомляє, що заходи з захисту ввели в Великій Британії. Британський аеропорт Хітроу запроваджує окремі зони для пасажирів, які подорожують з Уханю.

"Прем'єр-міністр (Японії, - ред.) Сіндзо Абе доручив урядовим міністрам посилити заходи з карантину та стежити за пацієнтами, в той час як серед різних міністерств в уряді встановлюється "гаряча лінія", - повідомили в CNN.

Також в CNN повідомили про те, що в Гонконзі окрім заповнення форм про стан здоров’я та перевірки температури у пасажирів на вокзалах та в міжнародному аеропорту Гонконгу, проводять дезінфекцію поїздів та літаків, що прибули з Уханю.

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За даними Reuters, в Південній Кореї через вірус перенесли запуск нового маршруту до Уханю. Компанія T'way Air мала ввести свій новий рейс, який мав здійснюватись двічі на тиждень, але скасувала свої плани через спалах хвороби.

"Наразі Міністерство охорони здоров'я Австралії працює над впровадженням додаткових заходів щодо управління поширення коронавірусу. Вони включають додаткові заходи на кордонах, особливо стосовно трьох тижневих прямих рейсів з Уханю в Сіднеї", - повідомили в CNN.

The Guardian повідомляє про вимірювання температури у пасажирів семи аеропортів. Тепловий скринінг розпочнеться в Ченнаї, Бенгалуру, Хайдарабаді та Кочіні, а також продовжиться в Делі, Мумбаї та Колкаті, де вже вимірювали температуру в туристів.

Окрім того, повідомляється про те, що у Бангладеш керівникам аеропортів наказали розпочати перевірку пасажирів, що прибули з Китаю. Їх перевіряють на наявність лихоманки, кашлю, ускладненого дихання та ангіни.

Також The Guardian зазначає, що так само перевіряють на наявність вірусу в Італії. Людей, що мають підозру на інфекцію, будуть відправляти на карантин в інфекційну лікарню в Римі. Також в аеропорту розвішані плакати, які радять туристам перенести візит до Уханю, і відмовитись від контактів з тваринами та сирим м’ясом.

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"Нігерія, провідний торговий партнер Китаю в Африці, попросила, щоб мандрівники з Уханю повідомили в медичний заклад, якщо вони почувають себе погано, а органи охорони здоров’я в пунктах пропуску мають повідомляти про випадки коронавірусу", - повідомили в The Guardian.

Заходи з безпеки запроваджують і в аеропортах Малайзії та Індонезії. В Філіппінах перевіряють всіх пасажирів у морських портах та аеропортах, а тих, хто має гарячку, опитують, чи їздили вони до Уханю.

"Професор Калум Семпл, фахівець з області медицини спалахів в дитячій лікарні Alder Hey, заявив, що виявити симптомів у пасажирів, які були заражених вірусом, може бути важко, оскільки для появи симптомів потрібно близько п’яти днів, і в цей початковий період хтось може здатися абсолютно здоровим", - додали в ВВС.

Нагадаємо, українські прикордонники також підтвердили, що їх поінформували щодо китайського короновірусу.

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