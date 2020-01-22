Кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 17
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим штамом коронавірусу 2019-nCoV зросла до 17. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Станом на 20:00 за місцевим часом, кількість інфікованих у провінції Хубей становить 444, 17 людей померло”, — сказав під час пресконференції голова комітету у справах охорони здоров’я провінції Хубей Ян Юньянь.
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Нагадаємо, у Китаї спецтехніка дезінфікує вулиці від коронавірусу.