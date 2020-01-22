Количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 17

"По состоянию на 20:00 по местному времени, количество инфицированных в провинции Хубэй составляет 444, 17 человек умерли", - сказал во время пресс-конференции председатель комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньяне.

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Напомним, в Китае спецтехника дезинфицирует улицы от коронавируса.