У Китаї спецтехніка дезінфікує вулиці від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Китаї проводять дезінфекцію вулиць за допомогою спеціальної техніки, яка рухається вулицями і розпилює дезінфікуючу суміш. Відповідне відео було оприлюднене на YouTube-каналі Epoch Times, інформує УНН.
На відео видно, як вулицями їздить спеціальна техніка та розпилює дезінфікуючу суміш.
Нагадаємо, через невідому форму пневмонії у Китаї захворіло 440 людей, померло дев'ятеро.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Китаї попередили про можливі мутації смертельного коронавірусу. Над туристами посилюють контроль, щоб не поширювати хворобу.
Також нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, в Росії пасажирку літака із Китаю госпіталізували в аеропорту Хабаровська із підозрою на коронавірус.