У Китаї спецтехніка дезінфікує вулиці від коронавірусу

На відео видно, як вулицями їздить спеціальна техніка та розпилює дезінфікуючу суміш.

Нагадаємо, через невідому форму пневмонії у Китаї захворіло 440 людей, померло дев'ятеро.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Китаї попередили про можливі мутації смертельного коронавірусу. Над туристами посилюють контроль, щоб не поширювати хворобу.

Також нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, в Росії пасажирку літака із Китаю госпіталізували в аеропорту Хабаровська із підозрою на коронавірус.