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Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
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У Китаї спецтехніка дезінфікує вулиці від коронавірусу

Київ • УНН

 • 31658 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. У Китаї проводять дезінфекцію вулиць за допомогою спеціальної техніки, яка рухається вулицями і розпилює дезінфікуючу суміш. Відповідне відео було оприлюднене на YouTube-каналі Epoch Times, інформує УНН.

У Китаї спецтехніка дезінфікує вулиці від коронавірусу

На відео видно, як вулицями їздить спеціальна техніка та розпилює дезінфікуючу суміш.

Нагадаємо, через невідому форму пневмонії у Китаї захворіло 440 людей, померло дев'ятеро.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Китаї попередили про можливі мутації смертельного коронавірусу. Над туристами посилюють контроль, щоб не поширювати хворобу.

Також нагадаємо, що сьогодні, 22 січня, в Росії пасажирку літака із Китаю госпіталізували в аеропорту Хабаровська із підозрою на коронавірус.

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