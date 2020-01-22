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В Китае спецтехника дезинфицирует улицы от коронавируса

Киев • УНН

 • 31658 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Китае проводят дезинфекцию улиц с помощью специальной техники, которая движется по улицам и распыляет дезинфицирующую смесь. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Epoch Times, информирует УНН.

В Китае спецтехника дезинфицирует улицы от коронавируса

На видео видно, как по улицам ездит специальная техника и распыляет дезинфицирующее смесь.

Напомним, из-за неизвестной формы пневмонии в Китае заболело 440 человек, умерло девять.

Как сообщалось ранее в УНН, в Китае предупредили о возможных мутациях смертельного коронавируса. Над туристами усиливают контроль, чтобы не распространять болезнь.

Также напомним, что сегодня, 22 января, в России пассажирку самолета из Китая госпитализировали в аэропорту Хабаровска с подозрением на коронавирус.

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