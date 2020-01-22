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У Китаї попередили про можливі мутації смертельного коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. В Китаї попередили про те, що новий вірус може мутувати та поширюватись, відповідно до зростання кількості загиблих. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.

У Китаї попередили про можливі мутації смертельного коронавірусу

"Китай попереджає, що вірус може мутувати і поширюватися, в міру зростання кількості загиблих", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що влада Уханю, міста, яке є епіцентром спалаху, скасувала масштабні громадські заходи і закликала відвідувачів не їхати до міста, а місцевих жителів – не покидати межі Уханю.

"Хвороба переважно передається через дихальні шляхи, і існує можливість вірусної мутації та подальшого поширення хвороби", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що 1394 людини досі перебувають під медичним наглядом, тоді як 765 інших були виписані.

Також вказано, що за даними американських чиновників, тридцятирічний мешканець Сіетлу, у якого вперше в США зареєстрували хворобу, перебуває в стабільному стані.

"Ми вже знаємо, що хвороба виникла з ринку, який проводив незаконні операції з дикими тваринами. Зрозуміло, що цей вірус адаптується і мутує", - сказав директор китайського центру контролю та профілактики захворювань Гао Фу.

Нагадаємо, через невідому форму пневмонії у Китаї померло дев’ять людей, 440 людей захворіло.

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