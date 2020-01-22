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В Китае предупредили о возможных мутациях смертельного коронавируса

Киев • УНН

 • 15339 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Китае предупредили о том, что новый вирус может мутировать и распространяться, в соответствии с ростом количества погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

В Китае предупредили о возможных мутациях смертельного коронавируса

"Китай предупреждает, что вирус может мутировать и распространяться, по мере роста количества погибших", - сообщили в СМИ.

Указано, что власть Уханя, города, который является эпицентром вспышки, отменила масштабные общественные мероприятия и призвала посетителей не ехать в город, а местных жителей - не бросать пределы Уханя.

"Болезнь преимущественно передается через дыхательные пути, и существует возможность вирусной мутации и распространения болезни", - указано в сообщении.

Отмечается, что 1394 человека до сих пор находятся под медицинским контролем, тогда как 765 других были выписаны.

Также указано, что по данным американских чиновников, 30-летний житель Сиэтла, у которого впервые в США зарегистрировали болезнь, находится в стабильном состоянии.

"Мы уже знаем, что болезнь возникла с рынка, на котором проводились незаконные операции с дикими животными. Понятно, что этот вирус адаптируется и мутирует", - сказал директор китайского центра контроля и профилактики заболеваний Гао Фу.

Напомним, из-за неизвестной формы пневмонии в Китае умерло девять человек, 440 человек заболело.

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