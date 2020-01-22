Власник Louis Vuitton втратив лідерство у списку найбагатших людей світу через китайський коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний директор групи компаній з виробництва і торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно позбувся першого місця в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Падіння акцій компаній припало саме на період спалаху пневмонії в Китаї, збудником якої став раніше невідомий тип коронавирусу. Це можна простежити, глянувши на відповідну діаграму, передає УНН із посиланням на Reuters.
Так, Бернар Арно очолював рейтинг чотири дні - з 17 січня 2020 року. Зараз на перший рядок повернувся засновник Amazon Джефф Безос, так як статки Арно зменшилися на 3,3 млрд доларів - до 113,2 млрд доларів.
"Акції LVMH впали на тлі спалаху нового вірусу в Китаї", - повідомляють аналітики.
На діаграмі можна помітити, що пік зростання акцій припав на 17 січня, а далі пішов досить таки різкий спад. Однак вчора, 21 січня, акції компаній Арно знову почали зростати.
На думку експертів, епідемія може позначитися не тільки на ринку люксових товарів, таких як Hermes і Burberry, продажі яких зазвичай зростають перед китайським Новим роком, який в цьому році почнуть святкувати 25 січня, але і на попиті на подорожі.
Зокрема, це вже торкнулося такі авіакомпанії як Air France, Lufthansa і British Airways.
Нагадаємо, в грудні 2019 року в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий тип коронавирусу.
За останніми даними, в Китаї від нього померли дев'ятеро осіб. Загальна кількість хворих в країні досягло 440 осіб, крім того, відомі випадки зараження в США, Японії, Таїланді та Південній Кореї.