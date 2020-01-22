Власник Louis Vuitton втратив лідерство у списку найбагатших людей світу через китайський коронавірус

КИЇВ. 22 січня. УНН. Генеральний директор групи компаній з виробництва і торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно позбувся першого місця в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. Падіння акцій компаній припало саме на період спалаху пневмонії в Китаї, збудником якої став раніше невідомий тип коронавирусу. Це можна простежити, глянувши на відповідну діаграму, передає УНН із посиланням на Reuters.