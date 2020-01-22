Владелец Louis Vuitton потерял лидерство в списке самых богатых людей мира из-за китайского коронавируса

Так, Бернар Арно возглавлял рейтинг четыре дня - с 17 января 2020 года. Сейчас на первую строчку вернулся основатель Amazon Джефф Безос, так как состояние Арно уменьшились на 3,3 млрд долларов - до 113,2 млрд долларов.

"Акции LVMH упали на фоне вспышки нового вируса в Китае", - сообщают аналитики.

На диаграмме можно заметить, что пик роста акций пришелся на 17 января, а дальше пошел довольно резкий спад. Однако вчера, 21 января, акции компаний Арно вновь начали расти.

По мнению экспертов, эпидемия может сказаться не только на рынке люксовых товаров, таких как Hermes и Burberry, продажи которых обычно растут перед китайским Новым годом, который в этом году начнут праздновать 25 января, но и на спросе на путешествия.

В частности, это уже коснулось таких авиакомпаний как Air France, Lufthansa и British Airways.

Напомним, в декабре 2019 году в Китае было зафиксировано вспышку пневмонии, возбудителем которой стал ранее неизвестный тип коронавируса.

По последним данным, в Китае от него умерли девять человек. Общее количество больных в стране достигло 440 человек, кроме того, известны случаи заражения в США, Японии, Таиланде и Южной Корее.