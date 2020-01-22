Трамп запевнив, що США готові протистояти новому коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Американський президент Дональд Трамп заявив в середу, що у США є план стримування епідемії нового коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
"У нас є план, і ми вважаємо, що дуже добре впораємося з цим. Ми вже дуже добре справляємося. Центр з контролю за захворюваннями працює відмінно. Вони великі професіонали", - сказав Трамп на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.
"Ми в гарній формі, і, думаю, Китай теж в хорошій формі", - додав Трамп.
Кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї зросла до дев'яти. Усього, за даними органів охорони здоров'я Китаю, підтверджено 440 випадків інфікування. Влада країни активізують зусилля з контролю за епідемією.