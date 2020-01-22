Трамп заверил, что США готовы противостоять новому коронавирусу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что у США есть план сдерживания эпидемии нового коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"У нас есть план, и мы считаем, что очень хорошо справимся с этим. Мы уже очень хорошо справляемся. Центр по контролю за заболеваниями работает отлично. Они большие профессионалы", - сказал Трамп на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
"Мы в хорошей форме, и, думаю, Китай тоже в хорошей форме", - добавил Трамп.
Число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до девяти. Всего, по данным органов здравоохранения Китая, подтверждено 440 случаев инфицирования. Власти страны активизируют усилия по контролю за эпидемией.